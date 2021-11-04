В европейской школе мальчиков попросили надеть юбки

Руководство школы Castleview Primary в шотландском Эдинбурге обратилось к семьям учащихся в младших классах мальчиков, попросив их проследить, чтобы дети пришли в образовательное учреждение в юбках с целью поддержания равенства. Как уточняет Daily Mail, аналогичную просьбу адресовали и учителям.

В европейской школе отметили, что готовы даже предоставить школьникам юбки, если у родителей не найдется подходящих.

Материалы по теме Поколение М. Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность стала трендом и причем тут феминизм? «Это демонстрация свободы» Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?

Призыв привел родителей некоторых учеников в ярость и они принялись критиковать инициативу в Twitter. «Моему сыну всего пять, и он только что получил это из школы! Пусть дети будут детьми», — возмутилась пользовательница Меган.

«Если мальчик хочет носить юбку в школе, ему следует разрешить, но зачем давить на людей, чтобы они просили их сына носить юбку или чтобы его считали каким-то фанатиком?», — написала пользовательница с ником Nicola.

Комментируя жалобы, в школе заявили, что таким образом хотят поддержать популярную в испанских школах акцию. «Мы хотим, чтобы наше образовательное учреждение было инклюзивным и продвигало идею равенства», — отметили в школе.

Возмущенных родителей поддержали в некоммерческой организации «Кампания за настоящее образование». Представитель организации отметил, что взрослые навязывают детям свою тревожность, вместо того, чтобы научить их относиться к другим так, как они бы хотели, чтобы относились к ним.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате ученики Назарбаевской интеллектуальной школы (НИШ) после смерти восьмиклассника пришли на занятия в юбках. Уточнялось, что школьники решили устроить такую акцию в знак протеста против сексизма в учебном заведении. По словам одной из учениц, именно из сексистских побуждений куратор НИШ ранее не впустил восьмиклассника в юбке на школьный бал и отправил его к психологу, после чего подросток и решил свести счеты с жизнью.