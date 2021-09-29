12-летний мальчик полюбил женскую одежду и макияж и прославился в сети

Мальчик полюбил одеваться в традиционно женскую одежду и захотел наносить косметику на лицо и прославился в сети. Соответствующая история появилась на The Sun.

По словам матери 12-летнего Майлза (Miles) Николы (Nicola), мальчик начал интересоваться платьями, юбками и макияжем уже в два года. «В детстве он всегда носил парики и различные костюмы. Его любимым аксессуаром был парик Майкла Джексона. Он надевал его и притворялся, что выступает на сцене. В четыре года он начал рыться в моей косметичке и попросил меня купить ему свою помаду», — поделилась она.

Согласно материалу, в шесть лет Майлз начал брать уроки танцев. Сначала он занимался балетом и чечеткой, однако позже стал проявлять интерес к современным танцам, поскольку они казались ему более «выразительными и мощными». Никола рассказала, что два года назад они с сыном начали смотреть шоу RuPaul’s Drag Race, в котором мужчины переодеваются в женские вещи и устраивают музыкальные представления на сцене.

С тех пор, по словам женщины, мальчик тоже захотел выступать в образе женщины — он начал самостоятельно шить различные платья и учиться делать мейкап, создавая новые сценические образы. «Вся наша семья рада, что он нашел то, что делает его счастливым. Пусть даже это хобби отличается от тех, которые чаще всего выбирают 12-летние дети», — подчеркнула она.

На данный момент мальчик мечтает стать профессиональной drag queen (сленговое выражение, используемое для обозначения артистов (обычно мужского пола), использующих женские образы, переодеваясь в женскую одежду, — прим. «Ленты. ру»). «Я хочу стать участником RuPaul's Drag Race. Я не расстроюсь, если я не выиграю соревнование, я был бы рад просто оказаться в четверке финалистов!» — признался Майлз.

В декабре 2020 года фанат каблуков и платьев нашел объяснение мужественности женской одежды. У Марка Брайана (Mark Bryan) более 267 тысяч подписчиков в Instagram, и почти на каждом снимке мужчина позирует в женской одежде, в частности в мини-юбках и туфлях на шпильках. По его мнению, мужественность не определяется выбором одежды.