Украинского депутата и его жену до полусмерти избили под Одессой

Неизвестные напали на херсонского депутата в пригороде Одессы, за его жизнь борются врачи

Неизвестные до полусмерти избили депутата одной из территориальных общин Херсонской области и его жену в пригороде Одессы. Об этом сообщается на сайте отделения Национальной полиции Украины в Одесской области.

По информации ведомства, нападавшие остановили автомобиль депутата и напали на супругов. «Мужчина [находится] в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи», — говорится в заявлении.

Украинские правоохранители разыскивают нападавших, им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В октябре сообщалось, что на общественную приемную депутатов Киевсовета от партии «Слуга народа» было совершено вооруженное нападение. Нападавший имел при себе пистолет и угрожал работникам приемной расправой. Мужчина ворвался в помещение, повредил имущество, после чего пытался скрыться, однако был задержан находившимися неподалеку спецназовцами. По информации силовиков, злоумышленником оказался 31-летний мужчина родом из Полтавской области.