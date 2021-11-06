Умершие от голода украинки три недели пролежали в квартире

В Тернополе две местные жительницы умерли от голода и три недели пролежали в квартире

В городе Тернополь на западе Украины две местные жительницы умерли от голода и три недели пролежали в квартире. Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Соседи женщин пожаловались в полицию на неприятный запах, исходящий из квартиры. Правоохранители обнаружили в жилище тело матери, 1943 года рождения, и ее младшей 50-летней дочери. По предварительной информации, женщины мертвы примерно две-три недели, сообщении пресс-службы полиции региона.

Помимо двух тел, в квартире нашли живую 55-летнюю женщину, которая была старшей дочерью погибшей хозяйки дома. По словам врачей, она длительное время голодает и весит около 30 килограммов. Соседи сообщили, что месяц назад младшая дочь хозяйки еще выходила из квартиры, чтобы купить продукты и оплатить коммунальные услуги. Однако после начала пандемии женщина уволилась с работы в больнице и посвятила себя уходу за престарелой матерью и сестрой-инвалидом.

Ранее бывший депутат парламента Афганистана Мухаммад Мохакик рассказал, что в западной части столицы страны восемь детей умерли от голода. Его слова приводит РИА Новости. «Бедность и голод погубили восьмерых детей в западном Кабуле», — заявил политик, отметив, что в этом районе проживает хазарейская община.