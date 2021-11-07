Депутат Госдумы назвал эффективный способ борьбы с мигрантами-правонарушителями

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный назвал эффективный способ борьбы с мигрантами-правонарушителями. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению депутата, чтобы решить проблему преступности среди мигрантов в России, необходима неотвратимость наказания. «Чтобы каждый, кто к нам приезжает, понимал, что в случае совершения какого-либо правонарушения, тем более влекущего уголовно-правовые последствия, он в обязательном порядке будет нести уголовное наказание и путь в Россию ему будет закрыт на многие годы», — объяснил Выборный.

Он считает, что следует поработать над установлением мощной превенции, в рамках которой за мигрантами был бы установлен контроль, чтобы «мысли похулиганить не было».

Среди мер, необходимых для профилактики преступности, политик также назвал геномную регистрацию трудовых мигрантов, которую недавно предложил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Благодаря ДНК, в случае совершения преступления, можно будет оперативно устанавливать виновных и привлекать к ответственности. На мой взгляд, это одна из мер, которая заслуживает внимания и проработки, реализации в виде законопроекта и принятия закона», — заключил Выборный.

Ранее руководитель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов. В Госдуме назвали подобную меру верной и необходимой для профилактики преступности.