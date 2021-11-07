Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки в Подмосковье

Правоохранительные органы задержали семерых молодых людей, активно принимавших участие в массовой драке в подмосковном городе Домодедово. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, конфликт между молодыми людьми произошел на бытовой почве из-за словесной перепалки. В настоящий момент полицейские продолжают работу по установлению остальных участников драки.

Ранее стало известно, что прокуратура Подмосковья ведет процессуальную проверку по факту инцидента в Домодедове. Инцидент, предположительно, случился на улице Гагарина.

На кадрах, ранее распространенных в Telegram-каналах, видно, как дерутся десятки людей. Один из участников конфликта рассказал, что стычка произошла из-за массового скопления людей. Молодой человек отметил, что сначала завязалась драка двое на двое, а затем в ситуацию вмешались новые участники. Кроме того, по его словам, в толпе были слышны выстрелы из травматического оружия.