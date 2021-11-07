Появились подробности стрельбы на футбольном матче в России

Полиция выяснила состояние участников стрельбы во время футбольного матча в Красноярске. Подробности появились в Telegram-канале Mash.

По информации источника, во время случившегося 43-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии. Отмечается, что пострадавший футболист прошел обследование в больнице, а затем был отпущен домой. В правоохранительных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Об инциденте стало известно 6 ноября. Во время школьных соревнованиях один из пришедших поболеть отцов начал выкрикивать замечания в сторону команды-соперника и получил жесткий ответ. Словесная перепалка превратилась в ссору. В какой-то момент мужчина достал оружие и открыл стрельбу по школьнику.

В июне этого года десятки футбольных фанатов устроили массовую драку со стрельбой в Москве. Было опубликовано видео, как несколько десятков человек бегут во дворе многоэтажек в Восточном Дегунине и стреляют.