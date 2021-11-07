Суд арестовал одного из участников драки в Новой Москве

ТАСС: суд арестовал на 2 месяца одного из напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве

Щербинский районный суд арестовал одного из четырех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Участник драки заключен под стражу на два месяца, сообщили ТАСС в столичной прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что речь идет о 19-летнем обвиняемом. Молодого человека арестовали до 5 января 2022 года.

Ранее стало известно, что все четверо участников драки в районе Новые Ватутинки в Новой Москве признают вину в хулиганстве, однако отрицают обвинения в покушении на убийство.

7 ноября следственные органы попросили об аресте четырех участников драки. Представитель СК РФ по Москве Юлия Иванова добавила, что в рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, истребованы характеристики на обвиняемых, их также проверяют на причастность к совершению других преступлений.

Нападение группы людей на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки произошло 4 ноября. Полиция возбудила уголовное дело. Задержаны четверо подозреваемых. Позднее в столичном главке МВД рассказали подробности о нападавших. Они были трудоустроены как разнорабочие, российское гражданство получили около девяти лет назад.