Пятерых участников массовой драки в Подмосковье задержали

Правоохранительные органы задержали пятерых участников массовой драки в подмосковном Домодедове. Об этом сообщается на сайте МВД по Московской области.

Отмечается, что полицейские задержали тех, кто принимал в конфликте наиболее активное участие. Задержанных доставили в УМВД России по городскому округу Домодедово.

Правоохранительные органы продолжат устанавливать остальных участников происшествия.

Массовая драка с участием более двух десятков человек произошла в подмосковном Домодедове вечером 6 ноября. Предположительно, инцидент случился на улице Гагарина. Конфликт попал на видео.