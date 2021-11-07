Полиция начала проверку после массовой драки в Подмосковье

Полиция начала проверку после массовой потасовки в подмосковном Домодедове, где вечером 6 ноября подрались более двух десятков человек. Сотрудники правоохранительных органов установят участников конфликта и выяснят все обстоятельства произошедшего, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что полиция проверит видео драки, которое ранее было распространено по Telegram-каналам и социальным сетям. На кадрах видно, как дерутся десятки людей. Инцидент, предположительно, случился на улице Гагарина.

Прокуратура Подмосковья также сообщила в официальном Telegram-канале, что ведет процессуальную проверку по факту инцидента в Домодедово.

Ранее один из участников конфликта рассказал, что стычка произошла из-за массового скопления людей. Молодой человек отметил, что сначала завязалась драка двое на двое, а затем в ситуацию вмешались новые участники. Кроме того, по его словам, в толпе были слышны выстрелы из травматического оружия.