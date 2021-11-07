50-летняя ведущая поделилась фото в прозрачном белье и вызвала споры в сети

Британская телеведущая Аманда Холден приняла участие в откровенной фотосессии для бренда JD Williams и вызвала споры в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Так, на первом фото 50-летняя знаменитость запечатлена в черном кружевном комплекте нижнего белья, которое выполнено из полупрозрачного материала. На втором кадре Холден демонстрирует свою фигуру в точно таком же комплекте красного цвета. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в естественных тонах. Публикация набрала больше 64 тысяч лайков.

Поклонники ведущей принялись обсуждать размещенные в сети кадры в комментариях. Так, одни сочли съемки в таком виде неприемлемыми. «Я в шоке от увиденного», «Аманда, оденься», «Есть ли в тебе хоть капля культуры, если ты показываешь свое голое тело?», «Ты когда-нибудь носишь одежду?», «Это уже слишком», «Как неприлично», — негодовали пользователи сети.

Другие, напротив, оценили телосложение Холден. «Вау, вот это тело!», «Ты просто сногсшибательна», «Как это возможно — иметь такое горячее тело в 50 лет?», «Боже, ты очень сексуальна», «Боже, ты выглядишь потрясающе! У меня нет слов! Люблю тебя», — хвалили фанаты.

В октябре Холден прошлась по улицам в платье без нижнего белья. Папарацци сняли телеведущую в трикотажном облегающем платье коричневого цвета без бюстгальтера, клетчатом пальто песочного оттенка и бордовых ботфортах на каблуках.