В Москве на акции КПРФ к годовщине Октябрьской революции собралось около 2000 человек

В центре Москвы прошла акция КПРФ, приуроченная к годовщине Октябрьской революции. На Красной площади собралось около 2000 человек, рассказал 7 ноября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Несмотря на коронавирусные ограничения, московские власти санкционировали проведение массовой акции. Она предусматривала шествие с численностью до 5000 человек с последующим митингом у памятника Карлу Марксу. Как отметил Удальцов, акция проходила спокойно. «Полиции много и задержаний нет», — сказал он.

Корреспондент «Ъ» сообщил, что после шествия члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина. Также были возложены цветы к памятнику маршалу Жукову.

«Я призываю всех патриотов, сегодня, в день 7 ноября, отметить этот главный праздник. Это праздник трудового народа, это праздник нашей великой государственности», — заявил после церемонии лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В акции в этом году приняли участие КПРФ, «Левый фронт», Союз Советских офицеров, комсомольские и другие организации.

День Октябрьской революции отмечается в России ежегодно 7 ноября. В этот день в 1917 году в Петрограде случилось восстание, закончившееся провозглашением власти Советов.

Ранее Зюганов предрек вымирание жителей России из-за ошибок при распределении федерального бюджета. По словам политика, бюджет не направлен на сбережение народа.