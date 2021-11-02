Зюганов предрек вымирание россиян

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов предрек вымирание жителей России из-за ошибок при распределении федерального бюджета. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.

По словам политика, бюджет не направлен на сбережение народа. Кроме того, лидер коммунистов подчеркнул, что в бюджете запланировано дальнейшее вымирание россиян.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что человечество семимильными шагами движется к гибели из-за нерационального потребления товаров и ресурсов. Он рассказал о своих мечтах, в которых все поймут, что «пора остановить эту безумную гонку потребительства».

В качестве примера глава Минобороны привел своего дедушку, который был охотником. По словам Шойгу, на охоте он добывал всегда столько мяса, сколько мог съесть.