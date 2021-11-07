Меркель объявила об уходе из политики

Ангела Меркель заявила о своем уходе из политики и призналась в желании отдохнуть

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель объявила о своем уходе из политики. Об этом она сказала Deutsche Welle.

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«Политикой я больше заниматься не буду. Я не буду разрешать политические конфликты — я занималась этим много лет. А сейчас я еще не знаю, чем я займусь. Вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову», — отметила она.

Меркель, руководившая Германией на протяжении 16 лет, призналась, что будет грустить, поскольку ее работа всегда приносила ей удовольствие. Она добавила, что в настоящее время проводит «прощальное турне».

Ангела Меркель стала первой женщиной в должности канцлера ФРГ. На этом посту она работала с 2005 года. На парламентских выборах, которые прошли в Германии в конце сентября, Меркель отказалась выдвигать свою кандидатуру. 26 октября ей вручили официальное уведомление об окончании полномочий на посту канцлера ФРГ. Предполагается, что новым канцлером станет лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. Его партия победила на прошедших 26 сентября выборах с 25,7 процента голосов. Консервативный блок ХДС/Христианско-социального союза (ХСС) набрал всего 24,1 процента.

