Дипломат раскрыл способ Москвы и Минска противостоять санкциям Запада

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что союзные программы по углублению экономической интеграции, подписанные Минском и Москвой, помогут двум странам противостоять санкциям Запада. Об этом он заявил в интервью телеканалу ОНТ, передает РИА Новости.

По его словам, у Москвы и Минска появится больше возможностей для совместной деятельности как в оперативном, так и стратегическом плане. Дипломат отметил, что именно это понимание, вероятно, послужило основой для принятия Европарламентом резолюции, в которой ЕС как будто предупреждает Белоруссию о нежелательности подобного взаимодействия. Помимо этого, Мезенцев подчеркнул, что новые программы определяют совершенно иной уровень взаимодействия между двумя государствами в различных областях.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко 4 ноября утвердили решения Высшего Госсовета Союзного государства, в частности, новую военную доктрину и миграционную концепцию. Уточнялось, что всего главы государств утвердили 28 союзных программ, которые были согласованы в ходе переговоров в Кремле в сентябре.