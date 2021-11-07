Политолог предрек потерю интереса Европы к Украине

Интерес Европейского Союза (ЕС) к Украине исчезнет после того, как Киев перестанет заниматься транзитом топлива, предрек украинский политический эксперт Андрей Головачев. Его слова приводит «Главред».

«Европа нами занималась, лишь когда мы были транспортером российского газа. Этот статус мы потеряем через год-полтора, и тогда мы получим холодный душ», — объяснил специалист.

Он отметил, что Киев сильно переоценивает свою значимость для мира и, в частности, для Европы. Также он считает, что США используют Украину исключительно для сдерживания России.

Ранее украинский политолог Александр Лазарев оценил возможность полной независимости страны от других государств. Он признал, что Украина не может являться самообеспеченной страной.