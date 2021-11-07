Дороги, отремонтированные в рамках объявленной президентом Украины Владимиром Зеленским программы «Большое строительство», прослужат максимум два года и подойдут для «идущих на Киев русских танков», заявил бывший посол страны в США Валерий Чалый, передает телеканал «Эспрессо».

По словам дипломата, он ездит по этим дорогам, в том числе на Восток Украины, и видит, что они сделаны некачественно. Вместо десятилетий они прослужат украинцам всего два года, уверен он. «На будущий год-два русский танк там хорошо пройдет, просто на Киев», — обвинил экс-посол главу государства в создании плохих дорог. Чалый считает, что украинский лидер, строя такие дороги, подыгрывает российской армии.

Киев неоднократно заявлял о якобы существующей «российской агрессии». Москва опровергает эти данные и пытается наладить отношения с соседним государством. Отношения двух стран ухудшились после того, как Крым вошел в состав России в марте 2014 года согласно референдуму, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США решили не признавать результаты голосования.

Ранее на Украине отказались разрывать отношения с Россией.

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