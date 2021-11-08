Бизнесмен из Дагестана в 60 лет переехал в горный аул и занялся земледелием

Дагестанский бизнесмен Мухаммад Мухидинов в 60 лет переехал в аул и начал сеять полбу

Предприниматель из Дагестана Мухаммад Мухидинов в 60 лет вместе с женой переехал в горный аул Цилитль и занялся земледелием — начал сеять полбу. Ради этого он оставил городскую жизнь и бизнес, сообщает «Это Кавказ».

Цилитль является самым высокогорным селом Гумбетовского района Дагестана. Оно расположено на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря у границы с Чечней. Сейчас здесь проживает 421 человек. Цилитлинцы занимаются в основном животноводством, пчеловодством, земледелием, хотя почва не очень плодородная.

«Односельчане подхватили идею с полбой. Обращаются ко мне за семенами, а я и раздаю всем желающим, лишь бы делом были заняты. Многие теперь высаживают полбу на своих участках», — рассказал Мухидинов.

Для очищения полбы жители села используют специальное приспособление — керелю. «Это специальная дощечка. В нее набирают зерна и слегка подбрасывают их, а слабый ветерок фильтрует семена от шелухи, камней и мелкого мусора», — уточнил Мухидинов.

Водяную мельницу в селе также построил бывший бизнесмен. «Электрическая нагревает нижний камень, и, как следствие, мука выходит горячей. При высоких температурах она теряет свои полезные свойства. А нам это не подходит», — добавил он.

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