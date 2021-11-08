Япония разрешила въезд в страну для иностранцев

Власти Японии с 8 ноября разрешили въезд в страну для одной категории иностранных граждан. Об этом сообщается на сайте посольства государства в России.

Так, с 8 ноября Япония разрешает въезд для иностранцев, направляющихся в страну с рабочими целями (владельцам сертификатов Certificate of Eligibility), для бизнес-поездки или культурного обмена. При этом необходимо иметь разрешающий документ от соответствующего компетентного министерства, который подготавливает приглашающая сторона.

Въезжающим в Японию с данными целями потребуется иметь при себе сертификат вакцинации, ПЦР-тест сроком не более 72 часов, а также пройти трехдневный карантин по приезде.

Отмечается, что визы для путешествующих в Японию с туристической целью или с целью посещения знакомых не выдаются.

Ранее в ноябре власти Вьетнама назвали сроки открытия популярных среди туристов курортов республики. Азиатская страна планирует начать принимать гостей уже с 20 ноября в три этапа по принципу «песочницы».