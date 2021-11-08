Ираку предрекли хаос после покушения на премьер-министра

Покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми может повергнуть страну в хаос. Такое предположение в разговоре с «Лентой.ру» высказал ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев.

По его словам, Ирак находился на пути к стабилизации после решительной победы движения шиитского проповедника Муктада ас-Садра на прошедших в октябре выборах. Однако нападение на премьер-министра страны может существенно ухудшить обстановку в стране. Востоковед напомнил, что покушению предшествовали столкновения между суннитскими и шиитскими радикалами в провинции Дияла. «Это нападение является звеном в цепи целого ряда событий, которые потенциально могут привести к дестабилизации ситуации», — предрек он.

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При этом Труевцев исключил сценарий, при котором ситуация может дойти до интервенции других государств в Ирак. По его словам, Ирану подобный шаг лишь навредит, а других сил, способных на это, в регионе попросту нет: Саудовская Аравия слишком вовлечена в войну в Йемене, Турция также сосредоточена на иных внешнеполитических задачах, а представить себе вторжение Израиля в Ирак крайне затруднительно. «Поэтому какую-то возможность иностранной интервенции на данный момент я абсолютно исключаю», — отметил эксперт.

Ранее аль-Казыми заявил, что знает, кто пытался его убить при помощи беспилотника со взрывчаткой, направленного в резиденцию. Премьер отметил, что тех, кто совершил данное преступление, будут преследовать и разоблачат. В МВД страны попытку покушения на политика назвали терактом. Представитель ведомства подчеркнул, что атака была совершена при помощи трех беспилотных летательных аппаратов, два из которых удалось сбить. При этом третий беспилотник поразил дом аль-Казыми — в результате несколько сотрудников охраны премьера получили ранения.

В ночь на 7 ноября телеканал Al Arabiya сообщил, что премьера Ирака госпитализировали после атаки беспилотника на его резиденцию в Багдаде. Политика привезли в больницу с легкими ранениями, позже он заявил, что с ним все в порядке. США назвали произошедшее очевидным террористическим актом и предложили Ираку помощь в расследовании покушения.