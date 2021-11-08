Названы вероятные организаторы покушения на премьер-министра Ирака

Организаторами покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми, вероятнее всего, являются представители радикальных проиранских группировок. Такое предположение в разговоре с «Лентой.ру» высказал ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев.

По его словам, эти группировки могут быть связаны с проиранской коалицией «Аль-Хашд аш-Шааби» («Силы народной мобилизации»), которая недовольна поражением в октябрьских выборах и теперь выступает с протестами и требованиями пересмотреть итоги голосования. Востоковед отметил, что подобное нападение — просто отдельный элемент давления на политическую элиту и, в частности, на правительство Ирака. «Версия же о том, что аль-Казыми сам это организовал, уж слишком завиральная», — отметил Труевцев.

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Востоковед также назвал маловероятной причастность внешних сил к нападению на иракского премьера. Тому же Ирану это было бы попросту невыгодно в свете поражения проиранских сил на выборах в соседней стране. «В Ираке хватает своих сорвиголов, чтобы организовать подобную вещь», — подчеркнул он.

Ранее аль-Казыми заявил, что знает, кто пытался его убить при помощи беспилотника со взрывчаткой, направленного в резиденцию. Премьер отметил, что тех, кто совершил данное преступление, будут преследовать и разоблачат. В МВД страны попытку покушения на политика назвали терактом. Представитель ведомства подчеркнул, что атака была совершена при помощи трех беспилотных летательных аппаратов, два из которых удалось сбить. При этом третий беспилотник поразил дом аль-Казыми — в результате несколько сотрудников охраны премьера получили ранения.

В ночь на 7 ноября телеканал Al Arabiya сообщил, что премьера Ирака госпитализировали после атаки беспилотника на его резиденцию в Багдаде. Политика привезли в больницу с легкими ранениями, однако позже он заявил, что «все в порядке». США назвали произошедшее «очевидным террористическим актом» и предложили Ираку помощь в расследовании покушения.