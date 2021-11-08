Российский эпидемиолог предрек конец пандемии коронавируса

Доктор медицинских наук, эпидемиолог Михаил Фаворов предрек, что пандемия коронавируса в России закончится к 2023 году. Его слова о конце необычайно сильной эпидемии COVID-19 приводит радиостанция «Эхо Москвы».

Он считает, что для вакцинации всего населения хватит подъема заболевания, который может произойти в осенне-зимний период 2022 года.

«Я как говорил, что 2023 год будут встречать без маски, продолжаю так и говорить. Хотя, конечно, опасения у меня есть, что с такими борцами — я совершенно не ожидал, что эти люди готовы жизнь положить на алтарь борьбы с вакциной», — заявил российский специалист, отметив, что среди борцов с вакцинацией есть и врачи.

Ранее Фаворов назвал самую защищенную от коронавируса категорию людей. По его мнению, это те, кто переболел COVID-19 и вакцинировался через шесть-девять месяцев. Только эта группа людей может жить нормальной жизнью, считает медик.