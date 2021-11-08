Женщина не нашла в магазине нужный товар и разбогатела

Американка сорвала джекпот после того, как не нашла нужный товар в магазине

Жительница американского города Роли, штат Северная Каролина, выиграла в лотерею и разбогатела после того, как не нашла в магазине нужный товар. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Вероника Барт хотела купить билет своей любимой лотереи в магазине при заправочной станции, куда она заехала по дороге с работы. «Я искала определенный билет. Его не было в продаже, поэтому я попросила у продавца другой. Такого билета тоже не нашлось», — рассказала она. В конце концов, ей пришлось купить три билета двух моментальных лотерей, которые все же имелись в наличии.

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Женщина приехала с билетами домой и отдала два из них отцу, чтобы он стер защитный слой. «Дальше слышу, как он зовет меня по имени. Он дважды громко выкрикнул мое имя и отдал мне билет», — рассказывает она. Оказалось, что ей удалось сорвать джекпот. Выигрыш составил 200 тысяч долларов (14,2 миллиона рублей). Американка рассчитывает, что полученные деньги помогут ей расплатиться по счетам и начать копить на пенсию.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Дарем, штат Северная Каролина, не нашла в магазине нужного товара и обеспечила себе безбедную старость. Она рассказала, что эти деньги пришлись ей очень кстати, так как недавно она переехала в Северную Каролину из штата Нью-Гэмпшир, чтобы жить ближе к сыну.