Нутрициолог раскрыла простой способ определить нехватку магния в организме

Нутрициолог Ковиненко: дефицит магния в организме можно определить по судорогам и тремору

Нехватку магния в организме можно определить с помощью простых наблюдений. Об этом РИА Новости рассказала нутрициолог Ольга Ковиненко.

По ее словам, о дефиците жизненно важного элемента могут свидетельствовать мышечные судороги, тремор, выпадение волос и ломкость ногтей. Также среди признаков недостатка магния могут быть головные боли, хроническая усталость, раздражительность и проблемы со сном.

Помимо этого, специалист объяснила, что магний отвечает за обеспечение организма энергией, поэтому когда его не хватает, человек может начать переедать, в том числе сладким.

Ранее нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала о мешающей спать еде. По ее словам, в первую очередь следует отказаться от высокоуглеводной пищи и больших порций. «Такая тяжелая пища не усваивается за несколько часов. В итоге организм вместо отдыха тратит ресурсы на восстановление», — пояснила она.

