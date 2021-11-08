Мать Моргенштерна рассказала об ушедшем из семьи отце рэпера

Мать Моргенштерна рассказала, что хип-хоп-артист видел своего отца всего пять раз в жизни

Мать российского рэпера Моргенштерна Марина Валеева призналась, что музыкант видел отца всего пять раз в жизни. Об этом она написала в одной из последних публикаций в своем Instagram-аккаунте.

По словам матери 23-летнего хип-хоп-артиста, ее бывший муж Тагир был предпринимателем. Мужчина решил уйти из семьи, когда их сын был младенцем. Валеева подчеркнула, что всегда старалась отгородить своего наследника от обидных вопросов об отце, объясняя, что в силу определенных обстоятельств он не мог часто видеться с ними.

Женщина добавила, что экс-супруг также занимался искусством, но, столкнувшись с определенными трудностями в жизни, «начал самоуничтожать себя». Тагир Валеев умер, когда Моргенштерну было 11 лет, однако мать рэпера рассказала ему об этом только спустя три года.

Ранее стало известно, что российский рэп-исполнитель Моргенштерн попал в скандал во время своего выступления в Дубае. Артист прямо на сцене поругался с пришедшим на его концерт зрителем.