Американца Пола Уилана отправили на две недели в карцер из-за языкового барьера

Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан из-за незнания русского языка на две недели попал в карцер. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Владимира Жеребенкова.

По данным СМИ, в настоящий момент Уилан ожидает заседания в апелляционном суде Нижнего Новгорода по жалобе на отказ верховного суда Мордовии в рассмотрении вопроса о выдворении американца из России в США. Перед заседанием Жеребенков описал журналистам проблемы Уилана с языковым барьером.

В частности, полтора месяца назад Уилан что-то пытался высказать сотрудникам ФСИН, а это могли счесть как оскорбление. И за это его отправили в карцер. Но на самом деле Уилана неправильно поняли, так как он плохо знает русский, а сотрудники ФСИН плохо знают английский язык.

Несмотря на две недели, проведенные в карцере, Уилан был настроен позитивно. Но сегодня, 8 ноября, четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о выдаче США осужденного за шпионаж Пола. Американец останется отбывать свой срок в России.

Ранее прокурор Сергей Лукоянов сообщил, что осужденный Уилан пытался получить сведения об абитуриентах из учебного заведения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, но был задержан.

Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже, о его задержании ФСБ сообщила в 2018 году.

