В России рассказали об особенностях отношений Путина и Лукашенко

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев рассказал об особенностях диалога президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

Мезенцев отметил, что отношения глав государств — это пример взаимодействие людей, которые понимают ответственность за свои народы, их судьбу и будущее. По его словам, Путин и Лукашенко доказали, что служат своим странам в полном объеме. «Это не высокий слог, это абсолютная реалия», — подчеркнул он.

Помимо этого госсекретарь добавил, что защита собственных интересов не мешает лидерам стран учитывать интересы друг друга и идти на определенные компромиссы. На этом фундаменте основаны 28 союзных программ, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко 4 ноября утвердили решения Высшего Госсовета Союзного государства, в частности, новую военную доктрину и миграционную концепцию. Уточнялось, что всего главы государств утвердили 28 союзных программ, которые были согласованы в ходе переговоров в Кремле в сентябре.