В сети проверили теорию шести рукопожатий и добрались до Гитлера за три

В Twitter добрались до Гитлера через знакомства с Елизаветой II и Рустамом Миннихановым

Пользователи сети решили испытать теорию шести рукопожатий, согласно которой два любых человека разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых, и посчитали, сколько знакомств у каждого из них до известных исторических личностей. Соответствующее обсуждение появилось в Twitter.

Так, юзер с никнеймом @kocizum выяснил, что ему нужно всего пять рукопожатий, чтобы добраться до фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Среди «связующих звеньев» цепочки он упомянул президента Татарстана Рустама Минниханова, британскую королеву Елизавету II и супругу бывшего короля Великобритании Уоллис Симпсон. Некоторым для этого потребовалось всего три рукопожатия — благодаря цепочке через бывшего главу МИД СССР Вячеслава Молотова, лично встречавшегося с Гитлером в Берлине в 1940 году.

Пользователь @AlcoHistory привел практически аналогичный ряд знакомств, упомянув также английского политика, 1-го графа Галифакса Эдуарда Вуда, а @new_katatsumuri — покойного сенатора Вадима Тюльпанова. @AlcoHistory тут же добавил, что через бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова, первого президента России Бориса Ельцина и экс-главу правительства СССР Алексея Косыгина знаком с советским лидером Иосифом Сталиным.

«Сегодня в Twitter был разрушен миф про семь рукопожатий, когда путь от твиттерского до самого Гитлера составляет четыре рукопожатия, а у некоторых аж три», — заключил впоследствии @kocizum.

1 сентября сообщалось, что путешественник из Санкт-Петербурга Александр Пластков решил объединить людей по всей России с помощью теории шести рукопожатий и пешком прошел ради этого 63 города. Его цель — 500 городов.