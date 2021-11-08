В России захотели упростить выдачу виз иностранцам для вакцинных туров

Рабочая группа Ростуризма планирует выступить с предложением облегчить визовый режим для иностранцев, которые хотят приехать в Россию за вакциной. Об этом рассказал «Известиям» глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

По его словам, срок выдачи таких виз предлагается сократить до 1-3 дней. Эксперт подчеркнул, что виза для въезжающих по данной программе «должна быть прообразом электронной визы» и выдаваться по упрощенному порядку. «Решение по этому вопросу сейчас должны утвердить в МИД и МВД», — уточнил Осауленко.

Глава «Турпомощи» также отметил, что большой приток иностранцев ожидается за российской однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», поскольку препарат уже доказал свою эффективность. Запуск организованного вакцинного туризма запланирован на январь 2022 года.

В сентябре глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что вакцинные туры в Россию для иностранных туристов могут запустить до конца этого года.