Россияне обрадовались окончанию карантина в Туапсе и устроили стрельбу из машины

Двое мужчин решили пострелять из пистолета на улицах Туапсе в честь окончания карантина

Российские туристы проехали по улицам на машине в Туапсе и устроили стрельбу в честь окончания карантина. Видео и подробности инцидента опубликовал Telegram-канал «Бушующий мир».

На кадрах, снятых водителем автомобиля, который двигался за машиной с отдыхающими, видно, как двое мужчин высунулись из люка транспортного средства с пистолетом и выстрелили в воздух. Отмечается, что туристы обрадовались завершению нерабочих дней, введенных из-за пандемии коронавируса во многих регионах страны, и решили также отпраздновать свое возвращение в Оренбург.

Туристов задержали в Ростовской области и направили обратно в Туапсе для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее, в октябре, две иностранные туристки оказались в центре перестрелки между двумя наркогруппировками на карибском пляжном курорте Тулум в Мексике и погибли. По сообщению окружной прокуратуры, в одном из ресторанов города между двумя преступными группировками, которые занимались продажей наркотиков, возник конфликт, перешедший в вооруженное столкновение.