В Киеве обвинили США в предательстве после слов американского генерала о России

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил Вашингтон в предательстве после слов главы объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерала Марка Милли о том, что Россия является одним из трех мировых центров силы. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Рабинович отметил, что главное предательство всегда приходит от своих. Он также подчеркнул, что высказывание о силе России прозвучало на форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена. «Однозначно — зрада», — резюмировал парламентарий.

Ранее Милли заявил, что странам-участницам НАТО необходимо поддерживать диалог с Россией и Китаем. По словам Милли, Россия, США и Китай стали новыми мировыми центрами силы. В этом разрезе, отметил представитель Пентагона, весь мир становится триполярным и менее стабильным, чем это было 40-50 лет назад. При этом генерал заявил, что международному сообществу меньше всего нужна война великих держав.