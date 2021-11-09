Обвиненный в педофилии режиссер «Ералаша» знакомился с детьми в лагерях

Обвиненный в педофилии режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий знакомился с несовершеннолетними мальчиками в детских лагерях. Об этом KP.RU сообщил один из участников международной группы «Дружина нравов», которая выявляла педофилов в рунете и передавала силовикам.

По словам собеседника издания, обнаружить Белостоцкого удалось в середине 2000-х годов. Тогда он начал регистрироваться на различных форумах под ником EMOSFEN и публиковать эротические рассказы о детях. Однако волонтеры пообещали прекратить преследование, если режиссер, который был администратором сайта педофилов, раскроет информацию о юзерах.

«Он от нас откупился — слил базу данных. Это был список никнеймов и электронных адресов, на которые зарегистрированы тысячи пользователей. Нам это помогало выявлять других педофилов», — рассказал источник KP.RU.

Уточняется, что режиссер часто посещал детские лагеря, где знакомился с мальчиками 13-14 лет. «Он ездил по детским лагерям где-нибудь в Краснодарском крае или в том же Крыму. Приезжает, обращается к администрации лагеря: я режиссер из Москвы, работаю в "Ералаше", член Гильдии кинорежиссеров, давайте сниму с вашими ребятами фильм по известной книге? Те, естественно, не были против — такую активность можно записать в воспитательную работу, лишние очки заработать перед начальством», — заявил участник «Дружины нравов».

Белостоцкий был арестован 14 октября прошлого года в Москве по подозрению в преступлении, предусмотренным частью 3 статьи 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста»). Кинематографист находится в СИЗО. Ранее сообщалось, что дома у Белостоцкого обнаружили порно с несовершеннолетними.