В Минздраве назвали число привившихся от гриппа россиян

Глава Минздрава Мурашко: в России от гриппа привились почти 40 миллионов человек

В России сделали прививку от гриппа почти 40 миллионов человек, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве России во вторник, 9 ноября, он также отметил, что первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 62 миллиона человек.

Среди лидирующих по темпам вакцинации регионов глава Минздрава назвал Калмыкию и Приморье, Тюменскую, Пензенскую и Липецкую области, Чукотский и Ханты-Манскийский АО.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об усилении мер борьбы с коронавирусом. Он указал, что по поручению президента наращивается тестирование граждан на коронавирусную инфекцию, работают уже более тысячи лабораторий. Кроме того, продолжается вакцинация от COVID-19.

