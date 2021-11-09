Возбуждено уголовное дело после гибели бойца СОБР в Петербурге

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное по факту гибели бойца СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии в Санкт-Петербурге. Утром 9 ноября, во время спецоперации по задержанию телефонных мошенников, один из злоумышленников сбил его машиной. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе СК.

Там пояснили, что уголовное дело заведено по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

По данным следствия, утром 9 ноября сотрудники МВД и Росгвардии проводили спецоперацию на Пулковском шоссе в Петербурге. В ходе нее силовики задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве.

Один из преступников, который был за рулем Fiat Ducato, наехал на бойца СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии и скрылся. Оперативник скончался на месте от полученных ранений. 38-летнего подозреваемого в наезде на правоохранителя задержали на кольцевой автодороге (КАД), в настоящее время решается вопрос о его аресте.

Телефонные мошенники занимались обманом граждан под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду, например, в ДТП.