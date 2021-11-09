Водитель потеряла управление и навсегда искалечила сидевшую в кафе туристку

Водитель автомобиля потеряла управление и врезалась в уличную закусочную, наехав на посетителей и навсегда покалечив одного из них. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в одном из кафе Голливуда (США), туристка из Перу и двое ее друзей обедали, сидя на улице. По информации полиции, водитель проезжающего рядом автомобиля попыталась резко войти в поворот, чтобы избежать столкновения с пожарной машиной, однако потеряла управление и вылетела на тротуар, где находились посетители заведения.

Водитель сбила троих человек, обедавших на улице — все они получили различные ранения, однако туристка пострадала больше всего. Девушка оказалась зажатой между автомобилем и деревом, ее ноги были под транспортным средством. Путешественницу доставили в больницу, где ввели в кому из-за потери обеих конечностей. Женщину, которая управляла машиной, арестовали.

Полиция не сообщила, находилась ли водитель в состоянии алкогольного опьянения во время аварии и какие ей будут предъявлены обвинения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в октябре две иностранные туристки оказались в центре перестрелки между двумя наркогруппировками на карибском пляжном курорте Тулум в Мексике и погибли. Отмечалось, что в одном из ресторанов города между двумя преступными группировками возник конфликт, перешедший в вооруженное столкновение.