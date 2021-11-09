Леонардо Ди Каприо исполнит роль лидера американской секты

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо исполнит роль американского проповедника, основателя и лидера деструктивной секты «Храм народов» Джима Джонса. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Известно, что сейчас 46-летний артист участвует в заключительных переговорах по будущей картине от кинокомпании MGM. Ди Каприо также выступит продюсером ленты вместе с Дженнифер Дэвиссон. Сценарий напишет Скотт Розенберг, работавший над такими фильмами, как «Веном» и «Джуманджи: Зов джунглей».

Религиозный культ «Храм народов» появился в 1955 году и проповедовал так называемый «христианский социализм». Ближе к 1970-м годам Джонс отверг традиционное христианство и объявил себя богом. Джонс был ответственен за одно из крупнейших массовых самоубийств, которое более 900 последователей его секты совершили 18 ноября 1978 года.

В апреле этого года стало известно, что Леонардо Ди Каприо переснимет фильм датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной». Отмечается, что роль персонажа Мадса Миккельсена в ремейке сыграет сам Ди Каприо.