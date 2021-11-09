В центре Дербента нашли два клада

Археологи в ходе раскопок обнаружили в центре Дербента два клада

На центральной площади Дербента, где проводятся раскопки средневекового археологического комплекса, археологи обнаружили два клада. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе раскопок археологического комплекса XI—XII веков на центральной площади города Дербента были найдены медные монеты. Сам комплекс был обнаружен в процессе проведения комплексного благоустройства городской площади. В исследуемом втором помещении было обнаружено большое количество монет, в частности два клада, один из которых — скопление клада, а второй разбросан по полу», — рассказали в пресс-службе администрации города.

По словам сотрудника Научно-производственного центра туризма и краеведения Кыдырали Шаушева, находка нехарактерна для Дербента — редки случаи, когда в жилище оставляли такое количество момент.

Изначально археологи планировали изучать остатки храма святого Георгия Победоносца XIX века, но при выполнении работы обнаружили жилищно-бытовые остатки XI—XII веков в хорошем состоянии.

Находки в дальнейшем выставят в Дербентском историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике.