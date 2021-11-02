Во дворе российской школы под провалившимся асфальтом случайно нашли катакомбы

В Новочеркасске во дворе школы под провалившимся асфальтом обнаружили катакомбы

В Новочеркасске Ростовской области во дворе школы под провалившимся асфальтом обнаружили катакомбы. Их обследуют археологи и историки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации города.

По его словам, глубокий провал в асфальте заметила учительница физкультуры. Спустя месяц дорожники начали снимать асфальт и нашли помещения со сводами и дверьми, выложенные красным кирпичом. На стенах есть фамилии, имена и даты — 1927 и 1942.

«Все ремонтные работы были остановлены. В ноябре ожидается, что обнаруженные подземелья обследуют эксперты, чтобы определить их историческую ценность, время строительства и назначение катакомб», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Дагестане рабочие случайно нашли рядом со строящейся многоэтажкой на глубине трех метров древнее подземное сооружение — 22-метровый тоннель XVIII–XIX веков. Высота тоннеля составляет два метра, ширина — три с половиной. Внутри сооружения нашли фрагменты сосудов из поливной керамики и каменный водопровод.