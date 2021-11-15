Найденные во дворе российской школы старинные катакомбы исследовали специалисты

В Новочеркасске Ростовской области специалисты исследовали найденные во дворе школы под провалившимся асфальтом катакомбы. Теперь им предстоит работа с архивными данными. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Из исторических исследований, которыми мы располагаем, известно только то, что на этом месте до середины 60-х годов прошлого века располагалось сооружение, которое потом было утрачено. Другой информации пока нет. Поэтому мы сейчас проведем первоначальное обследование, а дальше углубимся в архивную работу», — рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия региона Иван Грунский.

Исследование подземных территорий проводилось при помощи георадара. Также специалисты с квадрокоптера сняли застройку и городскую среду, чтобы потом наложить получившиеся снимки на исторические карты и определить, какие объекты находились тут раньше.

Глубокий провал в асфальте заметила учительница физкультуры во время урока. Спустя месяц дорожники начали снимать асфальт и нашли помещения со сводами и дверьми, выложенные красным кирпичом. На стенах есть фамилии, имена и даты — 1927 и 1942.