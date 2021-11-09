Лукашенко созвонился с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
В рамках состоявшегося телефонного разговора главы государств коснулись двусторонней повестки дня, в том числе наиболее актуальных интеграционных вопросов.
Отмечается, что особое место в беседе Путина и Лукашенко заняла ситуация на белорусско-польской границе. В частности, президенты обсудили действия Варшавы по отношению к нелегальными мигрантам и выразили озабоченность фактами стягивания в приграничную зону регулярных войск Польши.