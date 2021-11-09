В российском регионе оставленные дома пьяным отцом дети погибли при пожаре

Трое детей, оставленные без присмотра пьяным отцом, погибли при пожаре в селе Анос

В селе Анос Республики Алтай пьяный отец оставил троих детей без присмотра, в результате чего они погибли при пожаре в собственном доме. Об инциденте сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Пожар произошел в июне. По версии следствия, 31-летний россиянин оставил троих детей 2015-го, 2017-го и 2018-го годов рождения в деревянном доме с неисправной электропроводкой.

Пока мужчина отсутствовал, загорелся работающий электронагреватель. Дети не смогли потушить пожар и выбраться из дома.

«Обвиняемый свою вину по существу предъявленного обвинения признал, раскаялся в содеянном и дал правдивые показания», — говорится в сообщении. Мужчину обвиняют по статье 3 части 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Ранее в городе Елец Липецкой области двое детей погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме. В квартире на третьем этаже, в которой проживала многодетная семья, начался пожар. По словам матери, одна из дочерей находилась в комнате, где был очаг возгорания. Девочка разбудила криком всю семью, однако пламя быстро распространилось по комнате.