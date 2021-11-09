На выставке представили покрытый бриллиантами Porsche

Автомобиль, который полностью покрыт драгоценными камнями, представили на выставке China International Import Expo (CIIE) в Китае. Об этом сообщает Global Times.

Речь идет о спорткаре модели GT3 немецкого производителя Porsche, кузов которого украшен 400 тысячами бриллиантов. Отмечается, что мастер в ручную обклеивал машину алмазами на протяжении нескольких месяцев. Стоимость транспортного средства не раскрывается.

По информации издания, Porsche с необычным дизайном разместили в ювелирном павильоне China International Import Expo. Известно, что экспозиция проходит с 5 по 10 ноября в Шанхае. Помимо автомобилей иностранного производства, на мероприятии будут выставлены машины российских компаний.

В мае Тимати купил спорткар Lamborghini Aventador SVJ матового серого цвета, кузов которого украшен голубыми вставками. На размещенных в Instagram кадрах певец зашел в салон вместе с сыном Ратмиром. Известно, что на тот момент цена аналогичного автомобиля на портале «Авто.ру» составляла 39,7 миллиона рублей.