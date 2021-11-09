Европейцы нашли необычное применение зубным щеткам

В Португалии использованные зубные щетки переработают в серф-доски для инвалидов

В португальском городе Лейрия нашли необычное применение использованным зубным щеткам. Местная администрация запустила кампанию Recycle to Surf («Перерабатывай, чтобы заниматься серфингом»), в рамках которой старые средства гигиены переработают в адаптированные для инвалидов серф-доски. Об этом пишет портал TheMayor.EU.

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Автором инициативы выступила норвежская компания Jordan, которая занимается безотходным производством товаров для ухода за полостью рта. Она организует пункты сбора старых зубных щеток в общественных местах по всему городу — в том числе в здании муниципального правительства, в библиотеках, театрах и спортивных комплексах.

Активисты планируют собрать не менее 15 килограммов пластика и превратить отходы в доски, которые передадут в Португальскую ассоциацию адаптированного серфинга. Экологическая кампания поможет не только приобщить больше европейцев к правильной утилизации мусора, но и сделает экстремальный спорт доступным для людей с разными физическими способностями.

Ранее в испанской Валенсии необычное применение нашли пробкам от бутылок. Из собранных в местных школах пластиковых отходов произвели скамейки, которые оказались прочнее деревянных. На новом материале не образуются сколы, на нем невозможно нарисовать граффити.