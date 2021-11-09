Рита Ора снялась в кольчуге на голое тело

Певица Рита Ора снялась в мини-платье с декольте и боди-кольчуге и восхитила фанатов

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась бэкстейджем откровенной фотосессии и восхитила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram.

30-летняя знаменитость опубликовала снимки в нескольких образах. Так, она снялась в боди-кольчуге со стразами, которая полностью оголяла ее тело, и облегающих лосинах. Кроме того, певицу запечатлели в черном мини-платье с глубоким декольте, украшенном серебристыми пайетками. На фото она позирует на пляже с распущенными волосами и нюдовым макияжем.

Подписчиков порадовала новая публикация Оры, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Выглядишь потрясающе», «Какая сексуальная», «Красотка», «Люблю тебя», «Самая красивая женщина», «Прекрасная фигура», «Рита, ты сногсшибательна!», «Моя королева!» — высказывались фанаты.

В августе Рита Ора снялась в прозрачном платье на пляже и тоже порадовала поклонников. На размещенных в сети фото знаменитость была запечатлена в полный рост с распущенными волосами. Ора показала свою фигуру с разных ракурсов на фоне моря и скал в облегающем прозрачном платье из блестящей ткани.