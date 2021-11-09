Россиянка заявила о похищении ее сына из роддома

Жительница Волгограда Наталья Житникова рассказала, что 27 лет назад неизвестная женщина похитила ее сына из роддома, после чего она не видела ребенка, передает Telegram-канал SHOT.

По словам россиянки, она забеременела в 1993 году, когда ей было 17 лет. Девушка проживала в студенческом общежитии, а отец ребенка ее бросил. Родным о том, что скоро станет матерью, она рассказывать не стала. Как уточнила женщина, после родов врачи унесли ее сына. Позже она вышла в коридор, услышав плач ребенка и заявила медсестре, что это ее младенец. «А она мне: "Твоего уже нет давно, иди отсюда". Я начала говорить: "Отдайте мне ребенка". Заведующая услышала, и медсестра вместе с заведующей меня выгнала», — отметила Житникова.

По словам женщины, в больнице ее все время преследовала пациентка, которая лежала на сохранении. Спустя 27 лет жительница Волгограда узнала, что беременность незнакомки была мнимой. Житникова уверена, что именно она похитила ее ребенка, теперь она ищет сына. Комментариев врачей и полиции пока не поступало.

Ранее в Сочи 36-летний россиянин пытался похитить двухлетнего ребенка, но споткнулся и выронил его. Затем он скрылся с места происшествия.