Заключенный избил психолога в российской колонии

В Челябинской области заключенный избил психолога за два месяца до выхода из колонии

В Кыштыме Челябинской области заключенный исправительной колонии № 10 избил психолога, который проводил анкетирование среди арестантов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что сначала заключенный отказался проходить анкетирование, затем согласился, но в ходе беседы набросился на психолога, лейтенанта внутренней службы, и нанес ему не менее девяти ударов по голове. Собеседник агентства также отметил, что до выхода на свободу арестанту оставалось менее двух месяцев.

По факту нападения на психолога проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Иркутской области на 13 лет колонии осудили 36-летнего заключенного, который напал на сотрудника регионального управления ФСИН с металлической цепью от бензопилы. Арестанта признали виновным по статье 321 («Применение насилия в отношении сотрудника мест лишения свободы») УК РФ.