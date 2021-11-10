Россияне массово захотели улететь в отпуск на роскошные острова за границей

После объявления о возобновлении авиасообщения с 10 странами количество поисковых запросов на перелеты на Багамы резко возросло. Об этом стало известно из исследования сервиса для онлайн-покупки билетов Aviasales, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, большинство россиян бросились искать билеты на роскошные острова за границей — спрос на направление вырос на 206,5 процента. Отмечалось, что Багамы принимают туристов, но для въезда в страну необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за пять дней до прибытия. При этом добраться до столицы курорта, Ниссау, можно только с пересадкой. По данным сервиса, средняя стоимость перелета в ближайшие две недели составляет 27,3 тысячи рублей для одного человека.

Кроме того, туристы массово захотели улететь в отпуск и по другим недавно открывшимся направлениям — в Нидерланды и Норвегию. Отмечается, что путешественники стали просматривать билеты в страну тюльпанов на 84,5 процента чаще, а на родину викингов — на 103,4 процента. Между тем въезд в эти европейские государства с туристическими целями запрещен.

Ранее во вторник, 9 ноября, Россия возобновила полномасштабное регулярное авиасообщение с десятью странами: Австрией, Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом и Швецией. Также было увеличено число рейсов в 12 стран, среди которых оказались Болгария, Албания, Венгрия, Венесуэла, Греция, Испания, Германия, Мальта, Италия, Мальдивы, Франция и Македония. Снимаются ограничения и на регулярные и чартерные полеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.