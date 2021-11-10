На берегу Чудского озера обнаружили остатки средневековой крепости

В Псковской области археологи обнаружили стену средневековой крепости на берегу Чудского озера. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Согласно письменным историческим источникам, постройка крепости «Кобылье Городище» датируется 1462 годом. Первый раз она упоминается как «Новый городок» над Великим озером. По мнению специалистов, сооружение по определенным причинам решили перенести на другой берег. Впоследствии форт и церковь, которая располагалась внутри него, сожгли немцы в 1463 году.

«Что дальше происходило с этой фортификацией, летописи описывают весьма туманно. Известно только, что спустя несколько десятков лет люди в крепости уже, вероятно, не жили», — рассказал начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области Александр Михайлов.

Кроме того, он отметил, что 1950-е годы археологи нашли сгоревшие остатки северной и южной стен крепости. В настоящее время специалисты заняты реконструкцией храма Архангела Михаила. Им также удалось раскопать нижний венец западной стороны форта и найти некоторые артефакты — монеты, осколки посуды, железные предметы (ножи, гвозди, скобы), фрагменты бронзовых украшений и остатки оконного стекла.

«В том месте, где живут люди, формируется культурный слой, который и изучают археологи. В этом культурном слое мы встречаем вещи, которые люди потеряли, выбросили или намеренно туда положили. Слой здесь невелик, всего около 20 сантиметров, слой пожара не превышает и пяти, но у нас есть находки», — добавил Михайлов.

Ранее в ноябре псковские археологи обнаружили во время раскопок старинные жернова мельницы XVI-XVII веков. Известно, что работы проводились на улице Леона Поземского. На размещенных в сети кадрах объект запечатлен в земле. Специалисты отметили, что под жерновами мельницы сохранилось зерно.