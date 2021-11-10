Работу возможного наследника Меркель описали словами «деревенская дискотека»

Наиболее вероятный наследник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц будет опираться на другие принципы во внешней политике — они будут отличаться от работы не только непосредственной предшественницы, но и экс-канцлера Герхарда Шредера. С таким мнением выступили эксперты, опрошенные газетой Bild.

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Рассуждения о принципах работы будущего канцлера служат ответом на вопрос о том, как Шольц может «противостоять России». Авторы материала утверждают, что именно Москва спровоцировала кризис, разразившийся на границе Белоруссии и Польши, а также газовый кризис, с которым страны Европейского союза столкнулись осенью 2021-го.

Эксперты уверены, что возможный преемник Меркель откажется от выстраивания с Россией «особых отношений». «Во внешней политике он намерен опираться на “принцип деревенской дискотеки” — когда “танцуют с теми, кто в зале”. Это значит, что необходимо проводить переговоры, в рамках которых стороны обмениваются ясными предложениями», — этими словами Bild описали внешнеполитическое будущее Германии при новом канцлере.

Партия Шольца победила на прошедших 26 сентября выборах с 25,7 процента голосов.