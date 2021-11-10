Отдохнувшая в Доминикане россиянка пожаловалась на толпы туристов и комаров

Российская туристка пожаловалась на длинные очереди в ресторане при отеле в Доминикане

Россиянка пожаловалась на толпы туристов и «нещадно грызущих» комаров в Доминикане. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, российская туристка призналась, что уже давно мечтала отдохнуть на экзотическом курорте, единственное, что ее останавливало — это длительный перелет.

Первое, что неприятно удивило путешественницу — слишком большое количество преимущественно русскоговорящих людей в отеле, из-за чего в ресторане постоянно образовывались длинные очереди. Также впечатления от поездки испортили комары, которые «не оставляли живого места», и медленный интернет.

Тем не менее, россиянка осталась в восторге от отпуска. Она отметила живописную территорию отеля, который напоминал ей джунгли из-за живущих на ней павлинов и фламинго. Помимо этого, автор упомянула «скромные», но при этом чистые номера, а также «неописуемой красоты» бассейны.

Кроме того, путешественницу впечатлила анимация в отеле и местная дискотека Coco Bongo. «Это же отвязная тусовка, крепкие коктейли, в меру пошловатый юмор, тонны конфетти, блесток и атмосфера карнавала! За этим сюда и идут!» — подчеркнула она.

Ранее в октябре российские путешественники обогнали иностранцев по турпотоку в Доминикану в период с января по сентябрь 2021 года и заняли первое место на въездном рынке. В указанный период республику посетили 31,6 тысячи отечественных туристов, что на 12 процентов больше, чем за аналогичный период в 2019 году.